Barry Mason ha cercato di salvare il figlio di 4 anni in un incendio scoppiato in casa, nel Regno Unito. Il piccolo purtroppo è morto due giorni in ospedale.

Muore nell’incendio della casa per salvare il figlio

Una terribile tragedia si è consumata a Wigan, nel Regno Unito. Barry Mason, di 45 anni, è morto cercando di salvare il figlio di 4 anni da un incendio scoppiato nella loro casa. Purtroppo il piccolo è deceduto due giorni dopo in ospedale, a causa delle ferite riportate. Il bambino ha riportato ustioni sull’86% del corpo, è stato messo in coma e ha subito un delicato intervento, ma purtroppo non ce l’ha fatta, come riportato dal Daily Mail.

Regno Unito, incendio in una casa: la dinamica

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa della famiglia Mason, svegliati dalle loro urla. L’incendio sarebbe partito dalla cucina, per poi diffondersi in tutta la casa. Barry Mason è corso in casa per salvare la vita del figlio, che era rimasto bloccato dentro e che è stato subito portato in ospedale. Gli agenti escludono circostanze sospette, ma stanno indagando per capire le cause dell’incendio.