L'incendio è divampato in un edificio di sette piani in un quartiere di Dacca, capitale del Bangladesh

Più di 40 persone sono rimaste uccise e decine sono rimaste ferite dopo che il fuoco si è propagato da un ristorante, nella tarda serata di giovedì 29 febbraio.

“Finora 43 persone sono morte a causa dell’incendio“, ha dichiarato all’AFP il ministro della Sanità, Samanta Lal Sen, dopo aver visitato il Dacca Medical College Hospital e un ospedale per ustionati che ha preso in cura più di 40 feriti, alcuni anche in gravi condizioni. Tra le vittime della tragedia anche un ispettore di polizia. “Nessuno di loro è fuori pericolo” ha spiegato il ministro. Secondo quanto affermato dai Vigili del fuoco le fiamme avrebbero avuto origine in un popolare ristorante in Bailey Road. L’incendio, avvenuto intorno alle 21:50 ora locale si è rapidamente propagato ai piani superiori, intrappolando decine di persone nell’edificio. Molte di loro sono morte per soffocamento, mentre altre hanno cercato di mettersi in salvo lanciandosi dalle finestre.

Immediato l’arrivo dei soccorsi

Gli uomini dei vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per cercare di contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Un comunicato spiega che al momento sono state estratte vive almeno 75 persone. Secondo i primi accertamenti sembrerebbe che l’esplosione sia stata causata da una bombola di gas. Le fiamme hanno poi rapidamente raggiunto i piani superiori, dove c’erano altri locali anch’essi dotati di bombole. L’edificio di Bailey Road ospita infatti principalmente ristoranti, oltre a diversi negozi di abbigliamento e di telefonia mobile, e si trova a poca distanza dal centro città.

Aperta un’inchiesta

Il governo bengalese ha ordinato che venga avviata un’indagine per far luce sull’incidente e determinare eventuali responsabilità. Gli incendi nei condomini e nei complessi industriali non sono rari in Bangladesh, soprattutto a causa della poca attenzione alle norme di sicurezza. Nel luglio 2021, almeno 52 persone sono rimaste vittime di un’esplosione in una una fabbrica alimentare. Tra di loro c’erano anche dei bambini. Nel febbraio 2019, invece, 70 persone sono morte quando un violento incendio ha devastato diversi condomini nella capitale.