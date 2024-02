Ravenna, una donna accoltellata

Terribile l’episodio accaduto nelle scorse ore a Ravenna. Una donna è stata accoltellata durante la notte, in pieno centro città. La vittima si trovava all’interno di un negozio di alimenti, proprio in Piazza Baracca. Qui un uomo avrebbe deciso di compiere l’assurdo gesto. Immediati sono stati i soccorsi. Sul posto sono infatti intervenuti gli operatori del 118 e i Carabinieri.

L’uomo è stato arrestato

L’uomo, sospettato dell’accoltellamento alla donna, è stato fermato e sottoposto all’arresto da parte delle forze dell’ordine giunte sul luogo. Di lui si sa che è originario del Bangladesh. Inoltre, si sospetta che possa essere il proprietario del negozio di generi alimentari in cui la donna era entrata, probabilmente per fare degli acquisti. Tante le ipotesi al vaglio. Si pensa, ad esempio, che possa esserci stata una discussione all’interno del locale del centro di Ravenna prima del folle gesto.

Come sta la donna?

Purtroppo la donna non sta affatto bene. L’ambulanza l’ha prontamente trasportata in ospedale dove è ancora ricoverata. Le condizioni di salute sarebbero molto gravi ma la speranza è che possa rimettersi. Non si conosce ancora l’identità della vittima in quanto al momento del terribile episodio non aveva i documenti con sé.