Drammatico incidente nella notte a Ravenna, dove un automobilista ha perso il controllo del suo veicolo e, dopo aver taglliato una rotonda, è finito a sfondare la recinzione di un locale. Nel sinistro è morto un uomo di 58 anni, mentre una donna è rimasta ferita. L’automobilista ha provato a far perdere le sue tracce, ma nel giro di un’ora è stato raggiunto dai carabinieri.

Incidente a Ravenna, automobilista in fuga: cosa è successo

L’incidente è avvenuto questa notte a Godo di Russi, all’intersezione tra via San Vitale e via Sentierone (Ravenna), quando una Toyota su cui si trovavano due uomini e una donna ha tagliato improvvisamente la rotonda per finire poi a sbattere contro la recinzione del bar ‘Il ristoro del panda’. L’auto si è ribaltata su un fianco e le conseguenze per uno dei due uomini presenti sul mezzo sono state drammatiche: il 58enne ha perso la vita. Anche la donna che era seduta sul sedile posteriore è rimasta ferita, mentre l’automobilista, dopo aver ricevuto le cure dei medici, ha provato a fuggire a piedi.

Incidente a Ravenna, automobilista in fuga: intercettato dai carabinieri

I Carabinieri di Ravenna si sono messi subito sulle tracce dell’uomo e l’hanno ritrovato circa un’ora dopo rispetto al momento della sua fuga. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo di 37 anni di origine straniera.