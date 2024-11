Sanità: 5 francobolli dedicati agli ospedali storici d'Italia

Milano, 25 nov. (Adnkronos Salute) – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso dal 24 novembre 5 francobolli ordinari della serie tematica 'Il Senso Civico', dedicati ad altrettanti ospedali storici d'Italia: "Istituzioni prestigiose che rappresentano un vero e proprio orgoglio nazionale per l'eccellenza delle cure mediche e il sorprendente patrimonio storico e culturale di cui sono testimoni e protagoniste ancora oggi", si legge in una nota del Policlinico di Milano, celebrato insieme all'Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, all'Ospedale Civile Ss. Giovanni e Paolo di Venezia, all'Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma e all'Ospedale Santa Maria del Popolo degli Incurabili – Mas di Napoli.

Stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con bozzetti a cura di Matias Hermo, i 5 francobolli raccontano per immagini luoghi iconici e angoli artistici degli ospedali ai quali sono dedicati. Per il Policlinico di Milano – informano dalla Fondazione Irccs – è stata scelta la Sala del Capitolo d'estate edificata nel 1637 su progetto dell'architetto Francesco Richini, un'immagine-simbolo che celebra una delle sale più rappresentative dell'antica sede fondata dal duca Francesco Sforza nel 1456, che ancora oggi ospita l'Archivio Storico dell'ospedale, a fianco del Museo con i ritratti dei benefattori e le collezioni di strumenti medici e sanitari. Il giorno dell'annullo, ovvero il primo giorno di emissione, sono stati apposti i timbri che aggiungono ulteriore valore e pregio, si evidenzia nella nota. I francobolli saranno disponibili allo Spazio Filatelia di Napoli, poi gli appassionati potranno cercarli negli Spazi di Filatelia delle Poste Italiane e li troveranno nei prossimi giorni, oltre che a Milano, a Firenze e Genova, Napoli, Roma e Torino, ma anche a Trieste, Venezia e Verona.

"L'emissione dei francobolli degli ospedali storici d'Italia, tra cui il Policlinico di Milano, di cui siamo molto orgogliosi, testimonia la grande importanza che rivestono ancora oggi queste strutture che, pur essendo ospedali moderni, efficienti e funzionanti, hanno un passato storico che li caratterizza e che permette loro di essere all'avanguardia ancora oggi, forti del loro passato – dichiara il presidente del Policlinico, Marco Giachetti – L'Associazione nazionale degli ospedali storici d'Italia (Acosi), che ha promosso l'iniziativa, comprende tanti altri ospedali oltre ai 5 rappresentati nei francobolli e sta costruendo una rete per testimoniare ogni giorno il grande patrimonio che l'Italia ha all'interno di queste strutture, spesso non conosciuto ma da valorizzare e custodire come tesoro prezioso".