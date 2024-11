Sanità: Appendino, 'Meloni preferisce spendere in armi, lo dica'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Ai medici stremati che oggi scioperano e arrivano a minacciare dimissioni di massa il governo propone un aumento di stipendio di ben 17€. Al personale sanitario che fatica in ospedali pubblici al collasso il governo non fa vedere neanche l’ombra del piano di assunzioni straordinario. Ai cittadini che non riescono più a curarsi per le liste d’attesa infinite il governo taglia le risorse, portando il rapporto fra il Fondo Sanitario e il Pil fino al minimo storico sotto il 6%. A tutti loro Giorgia Meloni dovrebbe dire che i soldi ci sono ma lei ha preferito usarli per aumentare di 7,5 miliardi la spesa in armi per i prossimi 3 anni. Dovrebbe dirlo faccia a faccia a ciascuno di loro, guardandoli negli occhi”. Lo scrive in un post su Facebook Chiara Appendino, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle.