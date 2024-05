Sanità: Boccia (Pd), 'approvare Pdl Schlein, maggioranza raccolga sfida'

Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Il Servizio sanitario nazionale è a rischio. Non sono parole ma la vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini che non riescono ad avere accesso alle visite specialistiche, agli esami diagnostici e alle cure e rinunciano, che fanno file di giorni nei pront...

Roma, 31 mag (Adnkronos) – "Il Servizio sanitario nazionale è a rischio. Non sono parole ma la vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini che non riescono ad avere accesso alle visite specialistiche, agli esami diagnostici e alle cure e rinunciano, che fanno file di giorni nei pronto soccorso specie nelle grandi città". Lo ha detto Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, nel corso di un’iniziativa di campagna elettorale nell’area industriale di Bari.

"Non sono parole buone per la campagna elettorale, ma l’esperienza diretta di tutte le operatrici e gli operatori sanitari che nelle strutture pubbliche fanno sempre più fatica. Come Pd abbiamo presentato alla Camera la proposta di legge Schlein per portare il finanziamento della sanità pubblica al 7,5% del Pil in 5 anni e invertire così la rotta. Se la maggioranza ha a cuore il Paese dovrebbe raccogliere la nostra sfida e discutere e approvare subito questa legge", ha aggiunto.