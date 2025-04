Sanità: Braga, 'italiani rinunciano a cure mentre governo litiga con regioni'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Il Governo litiga con le Regioni perché il decreto sulle liste d’attesa, come avevamo detto non funziona. Non risolve i problemi della sanità pubblica e favorisce quella privata. Mentre 5 milioni di italiani rinunciano a curarsi. Servono pi&ugrav...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "Il Governo litiga con le Regioni perché il decreto sulle liste d’attesa, come avevamo detto non funziona. Non risolve i problemi della sanità pubblica e favorisce quella privata. Mentre 5 milioni di italiani rinunciano a curarsi. Servono più risorse per ospedali, medici e personale sanitario". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.