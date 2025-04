Sanità: Fina, 'dl liste attesa senza risorse, fallimento annunciato'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "Quello sulle liste d'attesa era ed è un fallimento annunciato. Cosa pensava il Governo Meloni? Credeva bastasse annunciare a reti unificate che il Governo era intervenuto per risolvere il problema? Peccato si fossero dimenticati di un dettaglio: le risorse". Così in una nota il senatore del Pd Michele Fina.

"Senza soldi e senza personale il provvedimento era destinato inevitabilmente ad essere solo carta straccia e così è stato. Il problema permane e anzi è peggiorato a causa dei continui tagli al SSN. Si tratta dell'ennesimo fallimento sociale di un Governo che ha dilapidato le risorse per pagare mance elettorali, per strizzare l'occhio all'evasione e che quando si è trattato dei problemi concreti, vitali per i normali cittadini, non ha fatto nulla. Anzi qualcosa l'ha fatta, ha spinto le persone verso la sanità privata, visto che quella pubblica è stata abbandonata a sé stessa, aumentando le tasse per cercare almeno di stare a galla. Lo abbiamo visto in Abruzzo come fanno, prima hanno buttato i soldi, poi si sono inventati mille scuse e alla fine, per assicurare meno di quanto sarebbe dignitoso, hanno aumentato le tasse. Questa è la politica della destra sovranista, questa è la considerazione che ha il presidente del Consiglio Giorgia Meloni degli italiani e della loro salute".