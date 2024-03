Sanità, Marino (Unindustria): "Ambulatori e strutture private accreditate pilastro Ssn"

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - "L'apporto degli ambulatori e della sanità privata, in generale, è fondamentale per il Servizio sanitario nazionale. Le strutture sanitarie private accreditate presenti in più di 5mila presidi in tutta Italia sono una parte essenziale...

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – "L'apporto degli ambulatori e della sanità privata, in generale, è fondamentale per il Servizio sanitario nazionale. Le strutture sanitarie private accreditate presenti in più di 5mila presidi in tutta Italia sono una parte essenziale del Ssn, rappresentano infatti il presidio di prossimità al quale i cittadini possono accedere per avere tutte le prestazioni sanitarie in tempi rapidi, con grande efficienza e con un'alta qualità tecnologica e organizzativa. Quindi sono un pilastro molto importante del Ssn, stabilito per legge tantissimi anni fa". Lo ha detto Luca Marino, vicepresidente della Sanità di Unindustria, a Roma a margine dell'evento Adnkronos Q&A 'Salute e sanità, una sfida condivisa'.

"Le nostre strutture garantiscono più di un miliardo di prestazioni l'anno a livello nazionale – ha aggiunto – e quindi supportano il Ssn. In questo modo favorendo ai cittadini l'accesso alle prestazioni molto più agevole di quanto non sarebbe se non ci fosse il nostro settore". Per questo motivo "chiediamo al ministro della Salute Schillaci un riconoscimento definitivo nel nostro ruolo e di essere parte della programmazione e parte dei loro progetti, da condividere insieme per creare un sistema sanitario futuro ancora più efficiente e vicino ai cittadini".