Sanità: Schlein a Meloni, 'non racconti solita balla aumento investimenti'

Sanità: Schlein a Meloni, 'non racconti solita balla aumento inve...

Sanità: Schlein a Meloni, 'non racconti solita balla aumento inve...

Roma, 24 gen (Adnkronos) - "Non racconti la solita balla del più grande investimento della storia, sono i vostri numeri a smentirlo. Tre miliardi in più non bastano". Lo ha detto Elly Schlein a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera sulla Sanità. ...