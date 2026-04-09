Sanità: Bianco (Teha Group), ‘economia salute Ue schiacciata da Usa e Cina’

“Quando parliamo di economia della salute parliamo di settore industriale, sia farmaceutico che di dispositivi medici, ma anche di tutta la filiera della ricerca e dell'assistenza sanitaria. In questa accezione più ampia, lo scenario attuale vede il sistema europeo sostanzialmente schiacciato dal...

“Quando parliamo di economia della salute parliamo di settore industriale, sia farmaceutico che di dispositivi medici, ma anche di tutta la filiera della ricerca e dell’assistenza sanitaria. In questa accezione più ampia, lo scenario attuale vede il sistema europeo sostanzialmente schiacciato dalla crescita americana e asiatica, trainata dalla Cina. Questo per l’Europa è un momento molto difficile, perchè bisogna rispondere a queste dinamiche e al nuovo equilibrio che si sta creando a livello globale”.

Lo afferma Daniela Bianco, partner e responsabile area Healthcare Teha Group, intervenendo a Roma in occasione di ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction’, evento promosso da Adnkronos e Gsk, con il patrocinio di Farmindustria.

https://www.youtube.com/watch?v=ckvup1IFr8M