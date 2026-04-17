Sanità: Bozzetto (Mimesi), ‘liste d’attesa e digitalizzazione temi critici sui social’

"Utilizzando dei software di Mimesi abbiamo costruito un progetto di ascolto della rete indicizzando tutti i contenuti sul mondo della sanità pubblicati dagli utenti sulle piattaforme social. Emerge che il covid ha fatto da spartiacque sull’attenzione della salute, un’attenzione mai più ridime...

“Utilizzando dei software di Mimesi abbiamo costruito un progetto di ascolto della rete indicizzando tutti i contenuti sul mondo della sanità pubblicati dagli utenti sulle piattaforme social. Emerge che il covid ha fatto da spartiacque sull’attenzione della salute, un’attenzione mai più ridimensionata. E poi sono emersi due temi critici quali le liste d’attesa e quello della digitalizzazione”.

Sono le parole di Gianfranco Bozzetto, head of insights, social and audiovideo Mimesi, nel suo intervento al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=EGDoMNLx4cs