Sanremo: Cattelan, 'Dopofestival non è tribunale, chi vuole venire è ben accetto'**

Sanremo, 11 feb. (Adnkronos) – "Non credo che il 'Dopofestival' debba essere vissuto come una corte d'accusa, non sarà un tribunale. Capisco che per ciò che è successo recentemente ci si vada ad infilare un po' in quell'argomento, ma Selvaggia Lucarelli è una persona intelligente che parla di altre mille cose e parlerà anche di quello". Così Alessandro Cattelan, conduttore del Dopofestival con Selvaggia Lucarelli, risponde alle domande sulle presenze al programma, dopo i rumors secondo cui Fedez, che non ha mai avuto un rapporto sereno con la giornalista, vorrebbe evitare di essere ospite per non parlare delle sue vicende personali.

"Quando l'ho chiamata non avevo idea di chi fossero i cantanti", spiega Cattelan. Che scandisce: "Le polemiche hanno sempre fatto parte di Sanremo". E per quanto riguarda i gossip che accompagnano questa edizione, affonda: "Si tende a dare la colpa a chi li fa, ma se qualcuno vende vuol dire che qualcuno compra. Se da fastidio il gossip basta non seguirlo". Su chi verrà invitato in trasmissione e quale sarà la scaletta, Cattelan specifica: "Non so ancora chi ci sarà, non c'è ancora una scaletta precisa. Guarderemo la serata e chi vuole passare e avrà tempo ed energie è ben accetto e sapremo trattarlo bene".