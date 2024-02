Sanremo: Frankie hi-nrg, 'mio tweet travisato, Angelina Mango vincerà Eurovision'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Chi pensa che per me la vittoria di Angelina Mango non sia più che meritata ha capito male il senso del mio tweet, che è contro la pratica del televoto". A scriverlo su X è Frankie hi-nrg, che cerca di chiarire così le polemiche susc...

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – "Chi pensa che per me la vittoria di Angelina Mango non sia più che meritata ha capito male il senso del mio tweet, che è contro la pratica del televoto". A scriverlo su X è Frankie hi-nrg, che cerca di chiarire così le polemiche suscitate dalle sue parole all'annuncio della vittoria di Angelina Mango al festival di Sanremo. Il rapper aveva parlato di 'casta mediatica' riferendosi ai giornalisti, a suo parere 'rei' di avere ribaltato il risultato "scavalcando" quello del televoto, che aveva preferito Geolier in una percentuale altissima, il 60%.

"Sarà proprio lei che riporterà Eurovision in Italia", spiega il cantante. Che torna sul suo tweet e lo spiega ulteriormente rispondendo ai followers. "Per me il televoto misto a giuria è sempre sbagliato. Semplice", scrive.