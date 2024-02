Sardegna: Bitonci (Lega), 'voto disgiunto? Non è stata volontà di partito'

Sardegna: Bitonci (Lega), 'voto disgiunto? Non è stata volont&agr...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "È stata una elezione amministrativa, l'errore è sempre quello di scambiarla per una elezione di carattere politico. Adesso avremo le europee e i risultati dei partiti saranno in Sardegna probabilmente molto diversi". Così Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha commentato l'esito delle regionali sarde a ReStart, il programma di Rai3.

"È anche vero – ha aggiunto – che, se noi guardiamo il voto delle varie liste, il centrodestra supera il 48%, rispetto al 42% della coalizione di centrosinistra. C'è una differenza notevole sul candidato. Voto disgiunto? Può darsi che qualcuno abbia fatto una scelta rispetto ai candidati, ma che ci sia stata la volontà di qualche partito di dire 'vota la lista e non votare il candidato' mi sembra una cosa irrealizzabile".