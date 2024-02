Sardegna: Ciriani, 'amarezza per sconfitta, ma no pessimismo'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Inutile nascondere che c'è amarezza per questa sconfitta, anche per il modo in cui si è prodotta con un testa a testa andato avanti tutta la notte e una differenza di due, tremila voti -lo 0,3%, 0,4% dei consensi- a fronte del fatto che le liste d...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Inutile nascondere che c'è amarezza per questa sconfitta, anche per il modo in cui si è prodotta con un testa a testa andato avanti tutta la notte e una differenza di due, tremila voti -lo 0,3%, 0,4% dei consensi- a fronte del fatto che le liste del centrodestra invece superano largamente l'avversario. Naturalmente c'è dispiacere ma non bisogna perdersi d'animo o cadere nello sconforto. Non c'è nessun motivo per essere così pessimisti, una sconfitta può capitare. E' una sconfitta che lascia l'amaro in bocca ma bisogna ripartire di slancio". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ai microfoni di 'Ping Pong' su Radio 1 Rai.