Sardegna: Conte, 'qui proposta seria, non accozzaglia'

Sardegna: Conte, 'qui proposta seria, non accozzaglia'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Qui c'è una proposta politica costruita interamente dalle persone della vostra terra che hanno lavorato e che conoscono i vostri problemi e hanno saputo intercettare le speranze di rinnovamento". Così Giuseppe Conte ad un'iniziativa elettorale a Sassari con Alessandra Todde. "Non è stato neppure facile perchè trovare una proposta politica seria, coesa e non un'accozzaglia non è facile".