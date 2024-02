Sardegna: Crippa (Lega), 'prendiamo atto scelte elettori, da grandi città indicazione palese'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Prendiamo atto delle scelte degli elettori sardi, e lo facciamo partendo dalle considerazioni legate alle preferenze espresse dai cittadini nelle urne delle grandi città dell'Isola, che forniscono una indicazione palese. Matteo Salvini e tutta la Lega co...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Prendiamo atto delle scelte degli elettori sardi, e lo facciamo partendo dalle considerazioni legate alle preferenze espresse dai cittadini nelle urne delle grandi città dell'Isola, che forniscono una indicazione palese. Matteo Salvini e tutta la Lega continueranno a lavorare per la Sardegna: gli impegni presi sulle infrastrutture proseguiranno in modo ancora più incisivo, a tutela della crescita del territorio e nel rispetto delle esigenze dei cittadini". Lo dichiara il deputato e vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, commentando l'esito delle regionali in Sardegna.

"Siamo già al lavoro per costituire un gruppo unico con il Partito Sardo d'Azione in consiglio regionale. Le percentuali, infatti, parlano chiaro: Lega e PSd'A, insieme, si attestano a oltre il 9,2%, in crescita rispetto anche al 6,3% delle politiche del 2022", osserva Crippa.