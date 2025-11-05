Home > Flash news > Sardegna: Fico, 'abbraccio a Todde, violenza verbale vergognosa'

Sardegna: Fico, 'abbraccio a Todde, violenza verbale vergognosa'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Un abbraccio forte alla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, bersaglio di insulti sessisti e offese inaccettabili sui social. Una violenza verbale vergognosa che va condannata con fermezza. Forza, Alessandra, siamo con te”. Così Roberto Fico, candidato presidente della regione Campania per la coalizione progressista.