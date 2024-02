Sardegna: Minardo (Lega), 'centrodestra faccia gioco squadra, non priviamoci di Zaia'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Dalle regionali sarde arriva un messaggio chiaro: il centrodestra deve ritornare a fare gioco di squadra. Liti, prepotenze e solipsismi portano irrimediabilmente alla sconfitta". Così Nino Minardo, deputato della Lega e presidente della Commissione Difesa di Montecitorio.

"Alessandra Todde – spiega Minardo – ha prevalso perché è partita prima e aveva dietro di sé una coalizione insolitamente unita invece il centrodestra si è impantanato per mesi in una discussione senza fine sul candidato presidente che ha lasciato evidenti strascichi".

Per Minardo il voto in Sardegna dimostra che "il centrodestra deve ritrovare la capacità di fare squadra e di individuare i candidati migliori. In questo senso la coalizione deve agire sul terzo mandato dei governatori per non privarsi di ottimi amministratori come Luca Zaia in Veneto". E sul risultato della Lega il deputato siciliano rimarca: "Sono sempre più convinto che per dare forza al messaggio della Lega al Sud sia indispensabile trovare convergenze con i movimenti territoriali e i moderati".