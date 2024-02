Sardegna: Schlein, 'cominciano ad avere paura e fanno bene, ce la possiamo fare'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Questi sono giorni decisivi, ho sentito cambiare il clima in questi giorni in cui gli indecisi decidono se e come votare. Si comincia a dire che ce la possiamo fare, cominciano ad avere paura e fanno bene perchè noi ce la possiamo fare". Così Elly...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Questi sono giorni decisivi, ho sentito cambiare il clima in questi giorni in cui gli indecisi decidono se e come votare. Si comincia a dire che ce la possiamo fare, cominciano ad avere paura e fanno bene perchè noi ce la possiamo fare". Così Elly Schlein a Carbonia in Sardegna con Alessandra Todde.

"Io qui vedo una coalizione che cresce ogni giorno nutrendosi non della nostalgia del passato ma della voglia di futuro. Solo con Alessandra Todde possiamo battere la destra e creare un'alternativa per la regione".