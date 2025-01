Sassoli: P. De Luca, 'ogni giorno fonte ispirazione politica e ideale'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Tre anni fa ci lasciava David Sassoli. Il suo sorriso, la sua umanità, la sua passione europeista, il suo impegno a favore dei più fragili, è ogni giorno fonte di ispirazione politica ed ideale per tutti noi". Lo afferma Piero De Luca, cap...

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Tre anni fa ci lasciava David Sassoli. Il suo sorriso, la sua umanità, la sua passione europeista, il suo impegno a favore dei più fragili, è ogni giorno fonte di ispirazione politica ed ideale per tutti noi". Lo afferma Piero De Luca, capogruppo del Pd nella commissione Affari europei della Camera.

"Di fronte alle crisi del nostro tempo, è fondamentale rafforzare l'Europa, per difendere al meglio i nostri Stati e i nostri cittadini. Abbiamo bisogno -aggiunge- di un'Europa che non lasci nessuno indietro, che difenda i suoi valori fondanti di pace, democrazia e stato di diritto. Un'Europa sempre più sicura e autorevole a livello internazionale, sempre più sociale e solidale, sempre più autonoma da un punto di vista economico ed industriale, sempre più sostenibile ed avanzata rispetto alla duplice transizione ambientale e digitale. Abbiamo bisogno di eliminare veti e sconfiggere sovranismi deleteri, con l'obiettivo fondamentale di continuare a seguire il 'sogno pionieristico dei fondatori' e porre le basi per costruire davvero degli Stati Uniti d'Europa”.