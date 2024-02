Sci di fondo: Cdm, sette azzurri in Minnesota per la seconda tappa nordamericana

Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – Conclusa la tappa di Canmore, gli azzurri lasceranno oggi il Canada per trasferirsi nella statunitense Minneapolis, dove tra sabato e domenica sono in programma una sprint a tecnica libera ed una prova a partenza individuale sulla distanza di 10 chilometri nella medesima tecnica, ospitate dal Theordor Wirth Park, polmone verde all’interno del tessuto cittadino della capitale del Minnesota. Nella due giorni statunitense l’Italia potrà contare su Federico Pellegrino, Elia Barp, Michael Hellweger, Simone Daprà, Caterina Ganz, Francesca Franchi e Nicole Monsorno, mentre Francesco De Fabiani ha fatto ritorno in Italia per leggera indisposizione. Minneapolis debutterà nel fine settimana come sede di tappa di Coppa del Mondo ma non sarà invece una prima volta per il Minnesota: nel 1985 infatti a Bibawik si disputarono una 30km maschile ed una 10km femminile a cronometro vinte rispettivamente da Gunde Svan e Britt Pettersen.