Si prevede un venerdì nero per i viaggiatori, domani, 10 gennaio 2025, è infatti previsto uno sciopero che coinvolgerà non solo il settore dei trasporti, ma anche la scuola. Vediamo insieme cosa aspettarsi.

Sciopero 10 gennaio 2024: disagi su treni, aerei, ATM e scuole

Il 2024 è stato un anno record, sono stati infatti ben 622 gli scioperi. Domani, 10 gennaio 2025 sarà il primo venerdì nero dell’anno che coinvolgerà il settore dei trasporti ma anche quello della scuola. A indire lo sciopero è stato il sindacato Confail Faisa. Per chi deve mettersi in viaggio sarà quindi una giornata difficile, vediamo ora cosa aspettarsi:

Treni : i lavoratori Rfi si fermeranno dalle ore 21 del 9 gennaio fino alle ore 20.59 del 10 gennaio. Uno sciopero quindi di 24 ore. I treni potranno quindi subire cancellazioni o ritardi, soprattutto quelli ad Alta Velocità e gli Intercity. Trenord e Trenitalia non dovrebbero subire disagi diretti. Si fermeranno per 24 ore anche i ferrovieri del Cobas Lavoro Privato e del Coordinamento Ferrovieri e dell’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi.

Trasporto pubblico locale: stop di 4 ore per metropolitane, autobus e tram nella mattinata del 10 gennaio, con orari diverse a seconda della regione e della città, sempre nel rispetto delle fasce di garanzia. A Milano lo sciopero ATM sarà dalle 8.45 alle 12.45, mentre a Roma la rete ATAC e le linee gestite da aziende private si fermeranno dalle 8.30 alle 12.30.

Aerei : venerdì nero anche per il trasporto aereo, in particolare si fermeranno per 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, i lavoratori di Airport Handling di Milano Linate e di Milano Malpensa.

Scuola: si unisce alla protesta del settore dei trasporti anche tutto il personale docente, educativo e Ata. Lo sciopero è sia per le scuole pubbliche che per quelle private e per quelle comunali di ogni ordine e grado compresi asili ed educatori.

Sciopero 10 gennaio 2025: i motivi

Sarà come detto un venerdì nero quello del 10 gennaio 2025. Rfi protesta ancora per il rinnovo contrattuale e per denunciare il peggioramento delle condizioni di lavoro derivanti dall’accordo nazionale. I lavoratori protestano anche per le problematiche relative alla sicurezza sul lavoro. La scuola protesta invece per le condizioni salariali e per le rivendicazioni sulle competenze.