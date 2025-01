Nuove tempistiche per le iscrizioni

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato un cambiamento significativo per le iscrizioni all’anno scolastico 2025-2026. Le famiglie potranno presentare le domande a partire dalle ore 8.00 del 1 febbraio fino alle ore 20.00 del 10 febbraio. Questo slittamento rispetto alla tradizione, che prevedeva l’apertura delle iscrizioni l’8 gennaio, mira a garantire un periodo di orientamento più ampio per le scuole e le famiglie.

Motivazioni del cambiamento

Secondo quanto comunicato dal ministero, il nuovo calendario non è dovuto a problemi tecnici o difficoltà organizzative, ma piuttosto alla volontà di permettere alle famiglie di effettuare scelte più consapevoli riguardo al futuro educativo dei propri figli. Questo è particolarmente importante per gli studenti delle scuole superiori, dove le decisioni prese possono influenzare significativamente il loro percorso professionale e accademico.

Modalità di iscrizione

Le modalità di iscrizione rimangono in gran parte invariate rispetto agli anni precedenti. Le iscrizioni online sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali, mentre per le scuole paritarie restano facoltative. È importante notare che l’ordine di arrivo delle domande non influisce sull’accettazione delle stesse. Le scuole dell’infanzia continueranno a utilizzare le tradizionali domande cartacee.

Identità digitale per l’iscrizione

Per facilitare il processo, le famiglie possono utilizzare diversi sistemi di identità digitale, come lo SPID, la Carta di identità elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o l’eIDAS. Questi strumenti rendono l’iscrizione più semplice e veloce, permettendo un accesso diretto ai servizi online. Inoltre, è possibile iscriversi a nuovi percorsi formativi, come il liceo del Made in Italy e i corsi della filiera 4+2, che offrono un’alternativa formativa interessante per gli studenti.