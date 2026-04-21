Nella puntata di ieri sera, lunedì 20 aprile 2026, clamoroso colpo di scena ad “Affari Tuoi”, con Stefano De Martino che è stato “rimpiazzato”. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 20 aprile?

Puntata ricca di colpi di scene a gag divertenti quella di ieri sera, lunedì 20 aprile 2026, di “Affari Tuoi“.

Protagonista della puntata Simone dalla Valle d’Aosta, soccorritore sulle piste da sci. Il concorrente è stato accompagnato in studio dalla moglie Valentina. Con la presenza in studio di Herbert Ballerina, il divertimento è assicurato, anche grazie agli scambi di batture con il conduttore Stefano De Martino, che non sono mancati nemmeno ieri: “Io lo difendo nonostante le tante lettere degli haters, ma lasciamo perdere stendiamo un velo pietoso”, lo ha preso in giro il conduttore napoletano, aggiungendo, “provvederò a cacciarlo”.

Nel corso della puntata, però, a essere rimpiazzato è stato proprio De Martino.

Affari Tuoi, De Martino rimpiazzato? La richiesta inedita

Nel corso della partita, il concorrente Simone è arrivato a fare una richiesta davvero inedita a Stefano De Martino, proponendo uno scambio di conduzione con Herbert Ballerina: “Facciamoli guadagnare il suo cachet, facciamo cambio alla conduzione.

” De Martino ha accettato e Herbert Ballerina ha preso le redini di “Affari Tuoi“. Simone e la moglie Valentina perdono subito 100mila euro ma si rifanno con l’arrivo di Gennarino, che però nel mangiare le crocchette morde Herbert, con De Martino divertito: “Non sai nemmeno dargli da mangiare“. I pacchi ricchi hanno poi iniziato a scomparire l’uno dietro l’altro, con De Martino che ha accusato Herbert di portare sfortuna. Alla fine il conduttore napoletano ha ripreso il suo posto. Per Simone e Valentina puntata sfortunata, portano a casa solo 10mila euro.