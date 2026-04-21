Stefano De Martino: anticipazioni su Sanremo 2027, gag in studio e il trasferimento di Affari Tuoi

Stefano De Martino è stato ospite di Fabio Fazio il 19 aprile 2026: tra battute su Sanremo 2027, una gag con una spettatrice e l'annuncio sul trasferimento di Affari Tuoi a Milano, il conduttore ha anticipato idee e riflessioni sulla prossima edizione del festival.

L’ospitata di Stefano De Martino nello studio di Che Tempo Che Fa è stata un mix di leggerezza e concretezza: nell’appuntamento trasmesso il 19 aprile 2026 il conduttore ha risposto alle domande di Fabio Fazio tra battute, riflessioni e qualche retroscena professionale. L’intervista ha toccato i temi caldi del suo futuro in Rai, in particolare la doppia veste di conducente e di direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, oltre a confermare cambiamenti logistici per il game show Affari Tuoi.

Insieme alle anticipazioni sul palcoscenico dell’Ariston non sono mancati momenti di improvvisazione: una spettatrice ha urlato dal pubblico suscitando una gag divertente, mentre sono emerse anche curiosità sui possibili collaboratori e sugli elementi scenici che De Martino sta valutando. Tra ironia e serietà, l’ospite ha descritto il proprio approccio al festival come un equilibrio tra rischio e ambizione.

Sanremo 2027: tra emozione e responsabilità

Nel racconto a Fazio il conduttore ha definito il momento iniziale della propria preparazione come una fase di concezione artistica: «potrei avere tra le mani il festival più bello o il più brutto», ha detto in tono scherzoso, ma con chiara consapevolezza del peso del ruolo.

Ha ammesso che la direzione artistica comporta un livello di responsabilità che può arrivare a farti notare i primi capelli bianchi: un’immagine che ha usato per spiegare la pressione e l’intensità del lavoro dietro le quinte.

Idee di format e primo impatto

De Martino ha lasciato intendere di avere alcune linee guida e «idee embrionali» per la kermesse, senza però svelare scelte definitive sul cast. Ha parlato della volontà di realizzare un evento accessibile e variegato, puntando su semplicità ed efficacia: la possibile presenza di amici e colleghi di programmi popolari è stata accennata come una strada percorribile, sempre nel rispetto del concetto di ensemble creativo che deve tenere insieme spettacolo e qualità musicale.

La gag in studio e l’interazione con il pubblico

Uno dei passaggi più commentati dell’intervista è stato l’imprevisto con una signora del pubblico che ha urlato per manifestare la propria ammirazione verso De Martino. L’episodio si è trasformato in una gag: il conduttore ha risposto con ironia, invitando scherzosamente la spettatrice a fermarsi e prendendosi cura del suo stato. La battuta di Fazio e la replica di De Martino hanno dimostrato come anche momenti spontanei possano diventare momenti televisivi memorabili, capaci di stemperare la formalità di un confronto sul futuro professionale.

Il ruolo del pubblico nella televisione dal vivo

Quell’interazione conferma l’importanza del pubblico in studio come elemento attivo dello spettacolo: oltre a creare atmosfera, può dettare il ritmo emotivo di un’intervista. De Martino ha saputo gestire la situazione con autoironia e pragmatismo, trasformando un possibile imbarazzo in un frammento divertente, utile a raccontare anche la sua relazione con chi lo segue e lo applaude.

Affari Tuoi, trasferimento a Milano e rapporti professionali

Tra le conferme pi rilevanti emerse durante la serata c’è lo spostamento di Affari Tuoi a Milano, causa lavori e riorganizzazioni degli studi romani: un cambiamento che De Martino ha letto anche come opportunità personale, per avvicinarsi al proprio nucleo famigliare. Ha spiegato inoltre il rapporto con colleghi come Herbert Ballerina, descritto con simpatia e complicità, e ha scherzato sul desiderio di circondarsi di figure affiatate e di fiducia per affrontare la sfida di Sanremo.

In sintesi, l’ospitata del 19 aprile 2026 ha messo in luce un professionista pronto a misurarsi con un impegno importante: tra battute, affermazioni sincere e qualche anticipazione, De Martino ha offerto un quadro chiaro delle sue priorità, mantenendo sempre un tono leggero ma attento al rispetto del ruolo. Il pubblico e la Rai aspettano ora i prossimi passi concreti verso il festival e le scelte definitive sul cast e sulla scenografia.