Ascolti tv 20 aprile 2026: chi ha vinto la serata tra Rai 1 e Canale 5

Ascolti tv 20 aprile 2026: chi ha vinto la serata tra Rai 1 e Canale 5

La Buona Stella ha ottenuto la leadership della prima serata; I Cesaroni resta vicino per share, mentre in access prime time Gerry Scotti ha la meglio su Stefano De Martino

La serata televisiva del 20 aprile 2026 ha messo in luce il continuo confronto tra le due reti principali: Rai 1 e Canale 5. I dati Auditel mostrano come la platea televisiva abbia preferito, per pochi punti e spettatori, la fiction proposta dalla rete pubblica rispetto al ritorno di una serie cult. In questo articolo analizziamo i numeri principali, il confronto fra i programmi e l’esito della battaglia nell’access prime time, con un focus sui programmi che hanno animato il palinsesto.

Oltre ai titoli di punta, esaminiamo anche i risultati delle altre reti che hanno sfidato le generaliste con film, talk e format di intrattenimento. L’obiettivo è offrire una sintesi chiara e verificabile delle performance, mettendo in evidenza non solo lo share ma anche gli spettatori medi, due metriche fondamentali per valutare l’impatto di un programma sul pubblico.

La serata dei canali generalisti

La vittoria in termini di spettatori è andata a La Buona Stella su Rai 1, che ha raccolto 2.741.000 spettatori con uno share del 16,9%. Sul fronte opposto, la seconda puntata de I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5 ha totalizzato 2.301.000 spettatori mantenendo lo stesso share del 16,9%: un risultato che traduce una minore platea ma una parità percentuale, complice la differente durata dei due programmi.

Questi numeri evidenziano come la scelta del pubblico sia stata distribuita in modo vicino tra i due titoli, con la fiction di Rai 1 che prende vantaggio sui valori assoluti.

Programmi alternativi e risultati delle altre reti

Nel palinsesto serale le reti minori e i canali tematici hanno registrato performance variabili: su Italia 1 il film Blacklight ha attirato 1.203.000 spettatori con il 7% di share, mentre su Rete 4 Quarta Repubblica si è fermato a 745.000 spettatori e il 6,1%. Su La7 il documentario Francesco – Cronache di un Papato ha ottenuto 847.000 spettatori (5%). Questi dati mostrano come la platea sia frammentata: film, approfondimenti e format d’intrattenimento trovano porzioni consistenti di pubblico ma non riescono a pareggiare la forza delle fiction delle ammiraglie.

Format e show: numeri a confronto

Spiando i risultati degli altri canali, troviamo The Floor – Ne rimarrà solo uno su Rai 2 con 827.000 spettatori (5,5%) e GialappaShow su Tv8 con 782.000 spettatori (5,4%). Su Rai 3 il neonato NewsRoom di Monica Maggioni ha interessato 605.000 spettatori (4,3%), mentre su Nove Little Big Italy ha totalizzato 570.000 spettatori (3,4%). Questi dati delineano l’assetto del prime time: i programmi generalisti restano i punti di riferimento, mentre i canali secondari competono su nicchie specifiche.

La battaglia dell’access prime time

L’access prime time ha registrato un confronto serrato tra i conduttori di punta: Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha vinto la sfida con 5.115.000 spettatori e il 24,7% di share, superando Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai 1 che si è fermato a 4.990.000 spettatori e il 24% di share. Il margine è quindi contenuto, ma significativo nella competizione quotidiana per la fascia più affollata della giornata televisiva.

Implicazioni per palinsesto e pubblicità

Questi risultati hanno ricadute sull’organizzazione dei palinsesti e sulle strategie pubblicitarie: un programma che vince in share e spettatori medi rafforza il valore commerciale degli spazi. Inoltre, la vicinanza tra i dati di Rai 1 e Canale 5 sottolinea l’importanza di scelte editoriali e di scheduling: la lunghezza dei programmi, il traino e la fidelizzazione sono elementi che influenzano il risultato finale. Il quadro evidenzia una audience ancora legata a fiction consolidate e format consolidati nell’intrattenimento di massa.

In sintesi, la giornata del 20 aprile 2026 ha premiato in termini assoluti La Buona Stella mentre il confronto percentuale con I Cesaroni resta in equilibrio; nell’access prime time, invece, la vittoria è stata di Gerry Scotti. Questi numeri compongono la fotografia di una televisione ancora dominata dalle ammiraglie ma sempre più frammentata nelle fasce successive, con opportunità e sfide per chi programma e per gli investitori pubblicitari.