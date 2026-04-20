Belen Rodriguez: l'esame di italiano B1 a Milano per la cittadinanza

Belen Rodriguez si è presentata alla scuola Leonardo Da Vinci di Milano per l'esame B1 necessario alla cittadinanza italiana: look sobrio, assistente e legale al seguito, ora resta da attendere il risultato

Dopo anni di carriera e una vita professionale ormai saldamente intrecciata con l’Italia, belen rodriguez ha compiuto un passo formale verso l’acquisizione della cittadinanza italiana. La notizia, raccontata dalla stampa di settore, riporta che la showgirl si è presentata a una sede d’esame milanese per sostenere la prova linguistica obbligatoria di livello B1, necessaria per completare l’iter amministrativo.

Chi era presente ha descritto un arrivo discreto e concentrato, segno di quanto il traguardo fosse importante per lei.

Il contesto burocratico è chiaro: per richiedere la cittadinanza servono requisiti come la residenza stabile in Italia per oltre dieci anni e un reddito dimostrabile. Queste condizioni, secondo le fonti, sono già soddisfatte dalla conduttrice argentina, che vive nel Paese da più di vent’anni.

Rimane quindi solo il risultato della prova linguistica a sancire il possibile rilascio del passaporto.

Il giorno dell’esame

Secondo i resoconti, martedì 14 aprile la showgirl si è recata alla scuola internazionale Leonardo Da Vinci di Milano poco prima delle nove del mattino. L’arrivo è stato sobrio: un abbigliamento tenue, una borraccia d’acqua e la compagnia della sua assistente e di un legale.

I presenti, tra studenti e personale, sono rimasti sorpresi nello scoprire che quella figura nota della televisione fosse lì per svolgere una pratica amministrativa e non per un evento pubblico. La scena ha assunto i toni di un episodio quotidiano, lontano dai riflettori usuali del gossip.

Dove e come si sono svolte le prove

All’interno della sede milanese la prova ha seguito il consueto iter: una parte scritto e una parte orale, entrambe necessarie per attestare la padronanza della lingua. Le prove di livello B1 verificano capacità comunicative pratiche, comprensione scritta e orale, e l’uso delle strutture grammaticali di base. Per una persona che lavora in Italia da molti anni e che parla correntemente l’italiano, superare questo esame è spesso una formalità, ma resta comunque un passaggio obbligato per il procedimento di naturalizzazione.

Perché la cittadinanza adesso

Nel corso dei mesi precedenti la stessa Belen aveva più volte accennato al desiderio di ottenere il passaporto italiano, ricordando battute e considerazioni fatte in trasmissioni televisive. La showgirl ha spiegato pubblicamente che, nonostante la lunga permanenza in Italia, non aveva ancora completato la procedura. Tra le motivazioni pratiche ci sono la volontà di formalizzare un legame ormai consolidato e di avere maggiori certezze amministrative per sé e per la famiglia. Le condizioni richieste dalla legge – residenza continuativa e reddito dimostrabile – erano già soddisfatte, rimaneva dunque solo l’esame linguistico.

Il riferimento al passato personale

Durante alcune interviste, Belen ha ricordato anche il periodo legato al matrimonio con Stefano De Martino, celebrato nel 2013 e concluso nel 2017, osservando con ironia che la separazione prima dei cinque anni ha escluso la strada della cittadinanza per matrimonio. Ha raccontato questi dettagli con leggerezza, pur sottolineando che oggi il rapporto con l’ex è improntato a una collaborazione serena come genitori del figlio Santiago. Questi aspetti personali mostrano come la questione della cittadinanza abbia implicazioni emotive oltre che amministrative.

Cosa accadrà dopo e possibili scenari

Ora, dopo aver svolto entrambe le prove, a Belen resta solo di attendere l’esito ufficiale. In caso di esito positivo, l’iter potrà proseguire fino al conferimento della cittadinanza italiana; in caso contrario, sono previste possibilità di ripetere l’esame secondo le regole previste per i richiedenti. Per molti osservatori del mondo dello spettacolo si tratta di una conclusione naturale di un percorso: lavorare per anni in un Paese, costruire la propria vita e infine formalizzarne l’appartenenza. Qualunque sarà l’esito, l’episodio racconta la dimensione più quotidiana della vita di una figura pubblica: l’impegno per documenti e procedure che fanno parte della realtà di chi decide di stabilirsi definitivamente.

Implicazioni pubbliche e simboliche

Il caso ha suscitato curiosità anche perché mette in evidenza il rituale burocratico dietro un gesto privato: la richiesta di cittadinanza non è solo un atto amministrativo ma anche un’affermazione di identità. Per Belen, che ha costruito la sua carriera in Italia, ottenere il passaporto sarebbe la formalizzazione di un rapporto duraturo con il Paese. Nel frattempo, la vicenda rimane oggetto di attenzioni mediatiche ma anche di commenti rispettosi, che sottolineano come dietro al personaggio ci sia una persona impegnata a portare avanti scelte di vita concrete.