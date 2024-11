Sciopero: Bonelli, 'chi precetta Salvini responsabile disastro trasporti?'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, al termine della riunione con i sindacati, ha firmato la precettazione dei lavoratori per lo sciopero di venerdì prossimo. Salvini sta aggredendo il diritto allo sciopero con la propaganda di chi afferma che lo fa per...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – "Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, al termine della riunione con i sindacati, ha firmato la precettazione dei lavoratori per lo sciopero di venerdì prossimo. Salvini sta aggredendo il diritto allo sciopero con la propaganda di chi afferma che lo fa per difendere i cittadini ! Chi precetta Salvini che è responsabile del collasso del paese a partire da quello ferroviario che ogni giorno registra ritardi e cancellazioni di treni . Chi ci difende dal vero sciopero dei servizi pubblici dovuti all’inadeguatezza di questo ministro?". Così in una nota Angelo Bonelli, leader di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.