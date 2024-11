Sciopero: Braga (Pd), 'governo ascolti lavoratori, votino emendamenti opposizioni'

Roma, 29 nov (Adnkronos) – "Vicino ai lavoratori e ai pensionati che più di altri pagano le scelte scellerate del governo". Lo scrive sui social la capogruppo del Pd alla Camera CHiara Braga.

"Non hanno mantenuto la promessa elettorale di rivedere la legge Fornero e hanno reso inapplicabili le altre agevolazioni come opzione donna. Non un euro in più per abbattere le liste d’attesa nella sanità pubblica e solo favori a quella privata, tagli a scuola e università e niente per la crescita e lo sviluppo. E così sempre più giovani lasciano il paese e fanno sempre meno figli. E sulle donne continua a pesare il carico del lavoro di cura e l’assenza di servizi. Intanto litigano, si fanno ripicche e vanno avanti solo a colpi di fiducia. Perché li tiene insieme l’occupazione del potere ma niente che interessi veramente i cittadini", prosegue Braga.

"Ascoltino la voce di chi oggi ha scioperato, esercitando un diritto fondamentale che la destra ha messo sotto attacco. Lo facciano da subito votando gli emendamenti delle opposizioni su sanità, salario minimo, congedi paritari e conversione dell’industria a partire dal settore automotive", conclude.