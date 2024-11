I lavoratori di tutti i settori si fermano per otto ore, eccezion fatta per i trasporti.

Un giorno di protesta in tutta Italia

Oggi, il Paese si ferma per uno sciopero generale di otto ore indetto da Cgil e Uil, un evento che coinvolge lavoratori di tutti i settori, sia pubblici che privati. Le uniche eccezioni riguardano i servizi ferroviari, che hanno subito una riduzione della protesta a sole quattro ore. La mobilitazione è stata organizzata per contestare le politiche economiche del governo, ritenute inadeguate e dannose per i diritti dei lavoratori.

Settori colpiti e servizi minimi garantiti

Durante questa giornata di sciopero, si prevede un forte impatto su numerosi settori. Fabbriche, scuole, sanità, uffici pubblici, giustizia e negozi rischiano di rimanere chiusi, mentre i servizi minimi essenziali saranno garantiti solo in parte. La protesta ha l’obiettivo di far sentire la voce dei lavoratori, che chiedono un cambiamento radicale nelle politiche governative. La situazione è particolarmente tesa, con il segretario della Cgil, Maurizio Landini, che ha dichiarato: “Vogliamo rivoltare come un guanto questo Paese”.

Il conflitto tra governo e sindacati

La vigilia dello sciopero ha visto un acceso scontro tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e i sindacati, in particolare riguardo alla questione della precettazione. Il Tar ha respinto uno dei ricorsi presentati, ma non quello di Cgil e Uil, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi legali. Il Garante ha affermato che i sindacati non si sono adeguati alle normative vigenti, alimentando ulteriormente le tensioni. La situazione attuale evidenzia un tentativo serio di limitare il diritto di sciopero, un tema che sta suscitando preoccupazione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali.