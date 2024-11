Uno studio condotto dalla Federazione europea dei medici salariati (FEMS) ha evidenziato una particolare condizione, in riferimento ai medici italiani. I sanitari del nostro Paese, infatti, si collocano attualmente al quint’ultimo posto rispetto ai colleghi di 21 Stati europei in merito ai loro stipendi.

Sciopero medici e infermieri, visite a rischio per tutta la giornata

Ci sarebbe proprio questo, dietro alla scelta di adoperarsi in uno sciopero per la giornata del 20 novembre. La decisione di incrociare le braccia è stata presa successivamente al varo della Legge di Bilancio, che prevede aumenti salariali ritenuti insufficienti dai sindacati del settore. E così, per tutta la giornata di oggi, il personale medico, veterinario, sanitario, tecnico e amministrativo delle aziende e enti del Servizio sanitario nazionale non garantirà copertura. Assicurati, invece, i servizi di emergenza e di pronto soccorso.

Sciopero medici e infermieri, visite a rischio: “Personale esasperato”

Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, ha parlato ieri della questione: “Lo sciopero di domani è il frutto dell’esasperazione dei medici, che chiedono da almeno tre anni un’attenzione nei confronti delle professioni sanitarie” – concludendo – “Occorre ora un segnale forte da parte del Governo che, privilegiando la sanità tra le priorità su cui intervenire, dia una risposta non solo ai suoi lavoratori, ai professionisti, ma a tutti i cittadini”.