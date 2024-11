Il personale del gruppo Fs Italiane si fermerà per 24 ore: ecco le informazioni utili

Un nuovo sciopero nazionale

Il personale del gruppo Fs Italiane ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore, che avrà inizio alle ore 21 di sabato 23 novembre e terminerà alle ore 21 di domenica 24 novembre. Questa azione di protesta è stata indetta da alcune sigle sindacali autonome, che hanno espresso la loro insoddisfazione riguardo a diverse questioni lavorative e contrattuali. La decisione di fermarsi è stata presa in un contesto di crescente tensione tra i lavoratori e la dirigenza dell’azienda, con richieste di miglioramenti nelle condizioni di lavoro e di un adeguato riconoscimento dei diritti dei dipendenti.

Motivazioni dello sciopero

Le motivazioni alla base di questa protesta sono molteplici. I sindacati hanno evidenziato la necessità di un dialogo costruttivo con la dirigenza, sottolineando che le attuali condizioni di lavoro non sono più sostenibili. Tra le richieste principali ci sono l’aumento dei salari, il miglioramento della sicurezza sul lavoro e una maggiore stabilità occupazionale. Inoltre, i sindacati chiedono un piano di assunzioni che possa garantire un adeguato ricambio generazionale e ridurre il carico di lavoro sui dipendenti attuali.

Impatto sui servizi

Durante lo sciopero, i servizi ferroviari potrebbero subire notevoli disagi. I passeggeri sono invitati a verificare gli orari dei treni e a pianificare i propri spostamenti con anticipo. Le Fs Italiane hanno già comunicato che potrebbero esserci cancellazioni e ritardi, e hanno raccomandato di consultare il sito ufficiale per aggiornamenti in tempo reale. È importante che i viaggiatori siano consapevoli di questa situazione e prendano le necessarie precauzioni per evitare inconvenienti durante il loro viaggio.