Ansia e preoccupazione stanno attraversando la comunità di Cesa, un comune situato nel Casertano, per la scomparsa di Pietro Montanino e Maria Zaccaria, una giovane coppia che ha recentemente celebrato le proprie nozze. I due, genitori di due bambini, sono stati visti per l’ultima volta il 29 ottobre scorso, quando si sono recati a Frattamaggiore, nel Napoletano, con l’intento di trovare un’abitazione.

Le circostanze della scomparsa

Secondo quanto riportato dai Carabinieri, che hanno ricevuto la denuncia di scomparsa, la coppia avrebbe portato i figli dai nonni prima di sparire nel nulla. Le ricerche sono state avviate immediatamente, ma fino ad ora non ci sono stati sviluppi significativi. La situazione è particolarmente allarmante, considerando che i familiari non hanno ricevuto alcuna notizia da Pietro e Maria da giorni.

Il ruolo delle autorità locali

Marco Antonio Del Prete, sindaco di Frattamaggiore, ha lanciato un appello ai cittadini affinché forniscano qualsiasi informazione utile per rintracciare la coppia. “È fondamentale che chiunque abbia visto o sentito qualcosa si faccia avanti,” ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’importanza della collaborazione della comunità in momenti di crisi come questo. Le autorità stanno intensificando le indagini e hanno già avviato controlli in diverse aree della città e nei dintorni.

La reazione della comunità

La scomparsa di Pietro e Maria ha scosso profondamente la comunità di Cesa, dove la coppia era ben conosciuta. I vicini e gli amici hanno organizzato gruppi di ricerca e stanno distribuendo volantini con le foto dei due coniugi, sperando di ottenere informazioni che possano aiutare a risolvere questo mistero. La solidarietà tra i cittadini è palpabile, e molti si sono uniti per supportare la famiglia in questo momento difficile.

Le indagini proseguono e le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare i Carabinieri. La speranza è che Pietro e Maria possano tornare a casa sani e salvi, riunendosi così ai loro bambini e ai loro cari.