Scomparso a Pordenone, il giallo di James David Lowri: “Tracce di sangue in casa”

James David Lowri è scomparso il 5 agosto da Pordenone. Da quel giorno di lui non si è saputo nulla, ma il giallo continua ad essere alimentato da nuovi dettagli che potrebbero rivelarsi utili per capire cosa è accaduto.

James David Lowri, americano residente a San Quirico, in provincia di Pordenone, è scomparso lunedì 5 agosto. Da quel momento di lui non si hanno più tracce. L’uomo di 46 anni è alto 185 cm, robusto, con i capelli castani, gli occhi marroni e la carnagione chiara. Sul corpo presenta molti tatuaggi e i più evidenti e particolari sono un crocifisso sul petto, una croce sulla schiena e due mani congiunte in preghiera sulla spalla.

Secondo quanto riportato da Pordenone Today, la compagna dell’uomo avrebbe trovato la porta di casa aperta e alcune macchie di sangue all’interno dell’abitazione.

Americano scomparso a Pordenone: furgone ritrovato

Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe allontanato poco dopo l’ora di pranzo, intorno alle 14.30, a bordo di un furgone. Nella giornata di oggi, giovedì 8 agosto, il mezzo è stato ritrovato nel parcheggio della piscina comunale. Per l’uomo la Prefettura di Pordenone ha attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse, nella speranza di ritrovarlo e di avere maggiori informazioni sulla sua scomparsa.