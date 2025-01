Nel corso delle ultime ore, si è molto parlato della situazione critica che sta vivendo la Repubblica Democratica del Congo. In particolare, la città di Goma è stata messa a ferro e fuoco dagli scontri che hanno causato 100 morti e circa 1000 feriti. Gli Stati Uniti d’America intervengono e chiedono il cessate il fuoco immediato.

Scontri in Congo, gli Usa chiedono il cessate il fuoco immediato

“Chiediamo il cessate il fuoco immediato nella regione e che tutte le parti rispettino l’integrità territoriale sovrana della Repubblica Democratica del Congo” – così si legge in una nota ufficiale diramata dal Dipartimento di Stato firmato dal nuovo capo della diplomazia americana Marco Rubio in riferimento a quanto sta accadendo in Congo. In uesto momento, la principale città dell’est del Paese è in gran parte nelle mani del gruppo armato antigovernativo M23 e delle truppe ruandesi. La situazione è critica e gli scontri sono continui. I morti sono già saliti a quota 100, ma molti corpi devono ancora essere recuperati.