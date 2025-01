Controllo stradale e scoperta sorprendente

Durante un normale controllo stradale, la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Lecce ha fatto una scoperta incredibile. Un uomo di 46 anni, di origine albanese, è stato fermato mentre transitava su una statale che collega Lecce a Brindisi. All’interno della sua auto, i militari hanno rinvenuto una busta contenente pacchetti di denaro, rigorosamente sottovuoto, per un valore complessivo di 230mila euro. Questo primo ritrovamento ha sollevato sospetti sulla provenienza illecita della somma.

Perquisizione e ulteriori scoperte

Considerando le pendenze giudiziarie del soggetto in materia di sostanze stupefacenti e la sproporzione patrimoniale rispetto alle sue dichiarazioni, i finanzieri hanno deciso di approfondire l’indagine. Dopo il sequestro iniziale, è stata effettuata una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. Qui, i militari hanno trovato un’ulteriore somma di denaro, pari a 633.850 euro, nascosta all’interno di un armadio. Anche questa somma era suddivisa in pacchetti di banconote di vari tagli.

Denuncia e reati ipotizzati

In totale, l’operazione ha portato al sequestro di oltre 863.000 euro. L’uomo è stato denunciato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini sono ancora in corso, con l’obiettivo di identificare eventuali complici coinvolti in questa operazione illecita. La Guardia di Finanza continua a monitorare il territorio per prevenire e contrastare attività di questo tipo, sottolineando l’importanza della legalità e della sicurezza economica.