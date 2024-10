Un’operazione contro il riciclaggio di denaro

Recentemente, i finanzieri del Comando provinciale di Ancona hanno effettuato un’importante operazione contro il riciclaggio di denaro sporco, scoprendo una vera e propria “mega-lavatrice”. Questa organizzazione, attiva in Italia, era gestita da cittadini cinesi e operava attraverso una banca abusiva. Il giro d’affari illeciti ha portato a un’operazione di riciclaggio che ha sottratto circa 500 milioni di euro al fisco italiano.

Le modalità di operazione della banda

L’organizzazione utilizzava metodi sofisticati per “lavare” il denaro. I fondi di provenienza illecita venivano trasferiti in Cina tramite bonifici su conti virtuali, accompagnati da fatture false. Questo sistema ha permesso di occultare l’origine dei fondi, rendendo difficile per le autorità rintracciare i flussi di denaro. I finanzieri hanno identificato e arrestato nove persone coinvolte in questa rete di riciclaggio, che operava principalmente nella zona del Maceratese.

Sequestri e investimenti illeciti

Durante l’operazione, sono stati sequestrati ben 116 milioni di euro alla banda. I fondi che non venivano reimmessi in Cina venivano reinvestiti in attività commerciali in Italia, come ristoranti, acquisto di auto di lusso e immobili. Questi investimenti illeciti non solo alimentavano l’economia sommersa, ma contribuivano anche a un sistema di corruzione e illegalità che danneggia gravemente il mercato legale.

Le autorità italiane continuano a monitorare e combattere queste attività illecite, con l’obiettivo di proteggere l’economia e garantire la legalità. L’operazione di Ancona rappresenta un passo significativo nella lotta contro il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata.