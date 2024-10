Scoperti senza vita in giardino madre e figlio.

Madre e figlio trovati morti nel giardino di una casa isolata: indagini in corso per scoprire cosa sia accaduto

I corpi di due individui, attualmente riconosciuti come quelli di una madre anziana e suo figlio, sono stati rinvenuti nel giardino di un’abitazione situata a San Donato, nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), in una zona rurale piuttosto isolata. La segnalazione del rinvenimento è stata fatta da un passante che ha avvistato la donna distesa nel vialetto, con il volto rivolto verso il basso. Supponendo che avesse avuto un malore, ha contattato i soccorsi. Il figlio, invece, è stato scoperto all’interno di un pozzo artesiano.

Indagini in corso

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto, e le indagini da parte dei carabinieri sono ancora in corso. Le prime ipotesi indicano che i decessi potrebbero essere avvenuti diversi giorni fa, considerando che la residenza è ubicata in una zona di campagna con strade poco trafficate, il che avrebbe potuto causare il ritardo nel rinvenimento dei corpi. Presenti sul luogo dell’incidente anche membri della Croce Rossa e i pompieri.