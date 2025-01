Scorte di gas in calo: l'Europa e l'Italia sotto pressione energetica

Le scorte di gas in Europa e Italia scendono sotto soglie critiche dopo un inverno rigido.

La situazione attuale delle scorte di gas in Europa

Le recenti statistiche di Gas Infrastructure Europe rivelano un quadro preoccupante per le scorte di gas in Europa, che sono scese sotto il 61%. Con un 60,97% di stoccaggi, pari a 699,76 TWh, il continente si trova ora a gestire una situazione critica, considerando che queste scorte rappresentano solo il 20% del consumo medio annuo di 3.495,22 TWh. Questo calo è stato accentuato da un periodo di freddo intenso che ha colpito gran parte dell’Europa, aumentando la domanda di energia e mettendo a dura prova le riserve disponibili.

Il caso dell’Italia: scorte in diminuzione

In Italia, la situazione non è migliore. Le scorte di gas sono attestate al 69,66%, corrispondenti a 139,37 TWh, che rappresentano il 20,68% del consumo medio annuo di 673,87 TWh. Questo dato evidenzia una diminuzione significativa rispetto ai livelli precedenti, sollevando interrogativi sulla capacità del paese di affrontare eventuali picchi di domanda nei prossimi mesi. La diminuzione delle scorte potrebbe avere ripercussioni dirette sui prezzi e sulla stabilità del mercato energetico italiano.

Implicazioni per il mercato energetico

Il calo delle scorte di gas ha già iniziato a influenzare i prezzi sul mercato. I future su febbraio al Ttf, il principale mercato virtuale per lo scambio di gas ad Amsterdam, hanno registrato una diminuzione dell’1,04%, scendendo a 46,39 euro al MWh. Questa fluttuazione dei prezzi è un chiaro indicativo della tensione presente nel mercato energetico, dove l’incertezza sulle forniture può portare a oscillazioni significative. Gli esperti avvertono che, se la situazione non migliora, l’Europa potrebbe trovarsi ad affrontare sfide ancora più gravi, con possibili razionamenti e un aumento dei costi per i consumatori.