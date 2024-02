Scuola: Bucalo (Fdi), 'Governo investe tanto, non butta soldi per banchi a rotelle'

Scuola: Bucalo (Fdi), 'Governo investe tanto, non butta soldi per banchi...

Scuola: Bucalo (Fdi), 'Governo investe tanto, non butta soldi per banchi...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “Comprendo la necessità dei colleghi del M5s di tornare alla posa da contestatori pur di racimolare consenso elettorale, però sarebbe opportuno, quando si muovono critiche, farlo con cognizione di causa e non con demagogia. Sentire dire, come avvenuto ...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Comprendo la necessità dei colleghi del M5s di tornare alla posa da contestatori pur di racimolare consenso elettorale, però sarebbe opportuno, quando si muovono critiche, farlo con cognizione di causa e non con demagogia. Sentire dire, come avvenuto stamattina in Aula del Senato, che il governo Meloni sottrae soldi alla scuola è davvero singolare". Lo dichiara in una nota la senatrice Ella Bucalo, componente della commissione Cultura e viceresponsabile del dipartimento Scuola di Fratelli d’Italia.

"Ricordo, a tal proposito, che questo Esecutivo e il ministro Valditara hanno approvato le linee guida che attuano la riforma inserita nel Pnrr, prevedendo un investimento di 600 milioni per rafforzare educazione e formazione degli studenti e 450 milioni per la formazione dei docenti. Senza dimenticare, poi, che sempre questo Governo ha chiuso un contratto da anni atteso, con aumenti contrattuali consistenti. Lasciamo che i M5s rivendichino i soldi buttati per i banchi a rotelle, noi investiamo su iniziative concrete a beneficio di insegnanti e studenti”, conclude.