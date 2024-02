Scuola: Della Porta (Fdi), 'violenza contro docenti è problema a cui governo risponde'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “Le violenze e le aggressioni a danno di insegnanti sono una vera e propria emergenza a cui il governo Meloni, con il ddl Sicurezza personale didattico, risponde in modo tempestivo. I fenomeni di questo tipo sono diffusi e in crescita. La scuola è un’is...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Le violenze e le aggressioni a danno di insegnanti sono una vera e propria emergenza a cui il governo Meloni, con il ddl Sicurezza personale didattico, risponde in modo tempestivo. I fenomeni di questo tipo sono diffusi e in crescita. La scuola è un’istituzione che va custodita e difesa ed è per questo che con il provvedimento approvato oggi si dà un chiaro segnale. Occorre costruire una vera collaborazione tra scuola e famiglia per risolvere alla radice il problema”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta.