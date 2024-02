Scuola: M. Occhiuto (Fi), 'con Valditara più risorse, da Governo fatti concreti'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “A chi dice che i governi precedenti hanno stanziato di più per la scuola, questo esecutivo risponde con i fatti concreti. Come ha ribadito il ministro Valditara, tra fondi strutturali e PNRR ci sono 3,8 miliardi per il programma nazionale 2021-2027, un milia...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “A chi dice che i governi precedenti hanno stanziato di più per la scuola, questo esecutivo risponde con i fatti concreti. Come ha ribadito il ministro Valditara, tra fondi strutturali e PNRR ci sono 3,8 miliardi per il programma nazionale 2021-2027, un miliardo in più rispetto ai piani precedenti. L’esigenza di confronto e di dialogo con i nostri giovani, fondamentale per ogni società che si voglia definire matura e democratica, non si può però affrontare solo con maggiori risorse". Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Cultura a Palazzo Madama, Mario Occhiuto, intervenendo in Aula sul ddl sulla sicurezza del personale scolastico.

"Ed è qui che interviene questo disegno di legge, riconoscendo la necessità di educare al rispetto reciproco e l'importanza del dialogo come strumento privilegiato per risolvere i conflitti. È nella scuola infatti che possiamo insegnare ai giovani che ogni azione ha delle conseguenze, che il rispetto è alla base di ogni relazione civile, che il dialogo è sempre preferibile allo scontro”.