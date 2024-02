Scuola: Spinelli (Fdi), 'torni ad essere luogo dove regna rispetto regole e istituzioni'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Accolgo con grande favore l’approvazione, oggi in Senato, del ddl sulla sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte degli studenti. Episodi di questo tipo, del resto, sono in costante e preoccupante crescita negli ultimi anni....

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Accolgo con grande favore l’approvazione, oggi in Senato, del ddl sulla sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte degli studenti. Episodi di questo tipo, del resto, sono in costante e preoccupante crescita negli ultimi anni. Per svolgere pienamente il proprio fondamentale ruolo educativo e formativo, la scuola deve essere un luogo dove regna il rispetto delle regole e delle istituzioni. Il provvedimento appena approvato contribuisce in questo senso, punendo sì i responsabili di certi atti, ma anche operando un lavoro di prevenzione, di sensibilizzazione e di ascolto”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.