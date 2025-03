Senato: Paita (Iv) posta video, 'vice presidente Ronzulli chiederà scusa per volgarità a Renzi?'

Roma, 20 mar (Adnkronos) - "'Non me ne frega un caxxo di quello che pensa Renzi'. È questo il linguaggio con cui la Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli (Forza Italia) si rivolge a un leader dell’opposizione. Al tempo delle Influencer ormai il Senato è il bar d...

Roma, 20 mar (Adnkronos) – "'Non me ne frega un caxxo di quello che pensa Renzi'. È questo il linguaggio con cui la Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli (Forza Italia) si rivolge a un leader dell’opposizione. Al tempo delle Influencer ormai il Senato è il bar dello sport di persone mediocri e volgari. Ronzulli chiederà scusa o dirà ancora Me Ne Frego?". Lo scrive sui social la presidente dei senatori di Iv Raffaella Paita, postando il video con l'intervento della Ronzulli.