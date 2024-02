Senato: sonno in Aula per Crisanti mentre parla Verini, a ridestarlo l''australiano' Giacobbe

Senato: sonno in Aula per Crisanti mentre parla Verini, a ridestarlo l'&...

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Momento di stanchezza per il dem Andrea Crisanti in Aula del Senato, mentre si votano gli emendamenti al ddl Nordio. Il tutto a favore di telecamere, con la scena ripresa quando prende la parola il senatore Walter Verini, che interviene spiegando la contrarietà del suo partito a uno degli emendamenti apposti al ddl che riforma la giustizia. Alle sue spalle ci sono il virologo Crisanti e il collega di partito, il docente Francesco Giacobbe, residente in Australia e eletto nella circoscrizione Oceania. Il medico già volto noto televisivo ai tempi della pandemia, si tiene la testa con la mano destra, con il gomito poggiato sul banco: gli occhi sono socchiusi, non riesce a trattenere il sonno. Poi sembra cedere, a quel punto Giacobbe allunga la mano e lo scuote un pochino. Crisanti si desta e riapre gli occhi, proprio mentre Verini termina il suo intervento.