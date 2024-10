Sentire bene migliora la vita, la nuova campagna di Amplifon

Roma, 30 ott. (askanews) – Una nonna che ascolta la voce del nipotino; una mamma che sente parlare suo figlio; un dialogo tra marito e moglie; due amiche che condividono le proprie passioni. Sono alcune delle emozioni che caratterizzano la quotidianità e che non si potrebbero vivere pienamente in caso di perdita dell’udito. Proprio queste emozioni, vissute da persone reali, sono al centro della nuova campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione e la cura dell’udito avviata da Amplifon.

La campagna prende il nome di “Un test dell’udito speciale”, con il claim “Non è solo il tuo udito. Per noi, è la tua vita”, ed ha tra i suoi protagonisti clienti reali di Amplifon i quali, durante un normale controllo dell’udito in negozio, si emozionano ascoltando a sorpresa un messaggio speciale da parte di una persona cara, un nipotino, un figlio o un amico.

L’obiettivo è dimostrare quanto sentire bene significhi non solo recuperare l’udito, ma anche vivere pienamente le relazioni sociali con le persone care.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi nel mondo circa 1,5 miliardi di persone convivono con una forma di perdita uditiva e si prevede che il loro numero sia destinato a salire a 2,5 miliardi nel 2050. Solo in Italia, oggi sono 7 milioni le persone con una forma di perdita uditiva. Sono così essenziali attività di prevenzione e sensibilizzazione.

Per Amplifon migliorare la qualità della vita delle persone prende forma grazie all’esperienza audiologica, all’innovazione tecnologica e, soprattutto, all’empatia e all’attenzione che deriva dalla propria missione. In questo contesto, in particolare, è essenziale anche il ruolo dell’audioprotesista, il professionista che aiuta le persone a riconoscere e curare la loro tipologia di perdita uditiva.

La campagna Amplifon è on air sui principali canali TV, sulle piattaforme digitali e sui social media in Italia e Spagna.