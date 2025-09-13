Serbia: Vučić , 'servizi segreti paesi esteri hanno speso 4 mld dollari per distruggere Stato'

Serbia: Vučić , 'servizi segreti paesi esteri hanno speso 4 mld dollar...

Belgrado, 13 set. (Adnkronos) – I servizi segreti di diversi Paesi stanno finanziando le proteste in Serbia, spendendo 4 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato a Tv Informer il presidente serbo Aleksandar Vučić, aggiungendo che "sono stati spesi quattro miliardi di dollari per distruggere lo Stato. Il principale organizzatore delle rivoluzioni colorate viene dall'esterno.

Si tratta di dipendenti di vari servizi segreti, che operano da diversi Paesi. Questi Paesi sanno che siamo a conoscenza di ciò che stanno facendo".